 

Сотрудник московского стартапа невнимательно прочитал контракт и релоцировался в Албанию

10.03.2022, 13:31, Разное
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Сотрудник IT-стартапа AstroBro невнимательно прочитал условия контракта, который ему предложило начальство в рамках эвакуации из России, и в итоге релоцировался в Албанию. Молодая компания занимается разработкой мобильного приложения, оказывающего услуги астрологической психотерапии на основе белого шума, генерируемого нейросетью и пропускаемого через блокчейн.

Дизайнер Александр М. рассказал в Twitter подробности произошедшего. Контракт о релокейте он подписал 7 марта, следующий день у него ушёл на то, чтобы собрать вещи и написать сочувственные письма тем, кто остаётся в России, после чего он вылетел в Тирану.

“Когда я вышел из самолёта, то подумал, что снова оказался в Новокузнецке”, – пожаловался автор треда.

Выделенное дизайнеру жильё в стиле “индустриальный граунд-лофт” оказалось бывшим бетонным бункером без отопления, водопровода и канализации. По соседству, пишет Александр, живут “люди-ромы, которые саппортят местных драг-юзеров”, они пока не прониклись сочувствием к беженцу. Ему также пришлось удалить пост-прощание в Facebook, завершавшийся словами о том, что “люди без Макдональдса это ещё и люди без будущего” – оказалось, что в Албании нет и никогда не было ни одного ресторана McDonald’s или KFC.

Теперь релоцировавшийся сотрудник недоволен переездом и хочет разорвать контракт, однако начальство отказывается идти навстречу и указывает, что его подпись стояла под тремя экземплярами документа. Дизайнер решил собрать деньги на обратный билет в соцсетях и на данный момент уже получил от сочувствующих около 2 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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