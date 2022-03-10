 

Секретным ингредиентом при производстве Coca-Cola оказался навоз

10.03.2022, 13:11, Разное
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В результате ухода компании с рынка страны из-за санкций, по ошибке персонала при перевозке документов настройки линии розлива, связанных с рецептурой приготовления напитка локализованного производства, достоянием общественности стал тайный ингредиент, который компания держала в секрете с момента своего создания. Им оказался обработанный специальным образом навоз.

Многие потребители продукции компании задавались вопросом, что дает напитку потребительские характеристики, которые невозможно просто повторить сжиганием сахара. Оказалось, сжигают не просто сахар, а сахарный концентрат, смешанный с сушеным навозом. Именно это сочетание это дает напитку цвет земли и неповторимый букет вкуса и аромата.

Согласно технологической схеме подготовки концентрата, навоз предварительно отбирается с локальных ферм, чтобы обеспечить национальный колорит местного производства. Далее измельчается, вызревает в сахарном сиропе и сжигается. Получившийся в результате порошок называют натуральным и указывают в составе напитка, чтобы не вызывать подозрений у законодателей и контролирующих органов.

Роспотребнадзор рекомендует немедленно снять с продажи все партии фирменного напитка компании, в целях защиты российских потребителей, для которых информация о составе продукции может оказаться просто шокирующей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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