Разработчики стандарта USB запретили использовать их порты на территории России

Совет директоров компании USB International принял решение запретить использование стандартизированных портов на территории России. 10 марта 2022 года все USB-порты версии 2.0 и 3.0 в компьютерах россиян будут заблокированы.

Директор USB International Том Ковальски рассказал, что решение далось непросто, однако других вариантов попросту не осталось

“Для блокировки USB первой версии необходимо перепрошить устройство физически, тогда как решения, применяемые во втором и третьем стандартах, позволяют это сделать дистанционно”, – заявил он.

Как подчеркнул представитель компании, блокировка не затронет портативную технику с портами USB-С, micro- и mini-USB – согласно действующим правилам, такие стандарты с 2020 года являются общедоступными и не могут быть подвергнуты ограничениям.

Российские специалисты по компьютерной безопасности рекомендуют пользователям временно отключить свои компьютеры от интернета.

“Да, у западных компаний есть возможность дистанционной блокировки многих устройств, в том числе видеокарт, материнских плат и USB-портов, – отметил глава отдела по информационной безопасности Лаборатории Касперского Павел Голубев. – Я призываю всех россиян не подключаться к сети, пока не будет запущена полностью суверенная гипертекстовая сеть, доступ к которой для западных структур будет закрыт на веки вечные”

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