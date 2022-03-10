 

Международная федерация танкового биатлона отстранила сборные стран НАТО от соревнований

10.03.2022, 12:51, Разное
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Международная федерация танкового биатлона приняла решение запретить сборным стран-членов НАТО участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации с 7 марта в связи с «ответственностью Североатлантического Альянса за разворачивающиеся на Украине трагические события».

«Танковый биатлон был создан для того, чтобы пропагандировать пацифизм и реабилитировать в глазах широкой общественности образ танка как мирной и увеселительной машины, ведь в современном мире танки должны использоваться только как спортивный инвентарь. Но из-за агрессивных провокаций НАТО и спровоцированной ими специальной военной операции наши любимые машины были вынуждены вновь выехать на поля брани и начать стрелять не в мишени полигонных тиров, а в другие танки и прочие виды тяжёлого вооружения. Нам невыносимо смотреть на подобное надругательство над распространяемыми нами идеями и нашей любовью к оружию, в связи с чем с сегодняшнего дня мы объявляем об отстранении всех стран-членов НАТО от участия в любых соревнованиях по танковому биатлону вплоть до полного завершения вооружённого конфликта на Украине», — говорится в официальном пресс-релизе организации.

Это не первые санкции военно-спортивных регуляторов против западных стран: днём ранее Международная федерация ядерного тенниса отстранила сборную США от любых соревнований по этому виду спорта и потребовала от капитана американской команды Джо Байдена вернуть в распоряжение федерации все необходимые для игры ядерные чемоданчики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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