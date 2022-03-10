Горбачёв заявил, что правопреемником СССР должна стать Грузия

Первый президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, как решался вопрос правопреемства Советского Союза во время подписания договора в Беловежской пуще в 1991 году. Ещё со времён Сталина единственным законным преемником коммунистической сверхдержавы являлась Грузинская ССР.

О том, что именно Грузия должна была стать правопреемницей Советского Союза в ООН и Мировом банке, свидетельствует указ, подписанный в 1937 году Иосифом Сталиным. Согласно нему, все высшие должности в стране после расстрела «японских и немецких шпионов, предателей и буржуалистических наймитов» должны были занимать выходцы из Грузии. В этом же указе содержались указания начать подготовку к переносу столицу в Тбилиси, однако впоследствии начавшаяся Великая Отечественная война не дала Сталину завершить эти планы. Указ о назначении Грузинской ССР правопреемницей СССР в случае распада последнего никогда не был отменён, однако участники Беловежского сговора проигнорировали данный документ.

«Ельцин, Кравчук, Лукашенко – они же преступники, по сути дела. Знали, что главным должен быть Шеварнадзе. Знали и проигнорировали, нарушив тем самым советский закон. Я был там, говорил им «одумайтесь», но им было всё равно. Никакой России в ООН быть не должно, должна быть Грузия. Давайте пересматривать преступные решения начала 90х. Я долго молчал, но сегодня не могу мириться с творящейся в отношении Грузии несправедливостью», – заявил Горбачёв.

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