Младшая сестра Кейт Мосс потеряла контракт с модельным агентством из-за наркозависимости

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти больше не является моделью всемирно известного агентства Storm Model Management. С официального сайта компании исчезли все упоминания о Лотти Мосс, в том числе ее портфолио. На это обратили журналисты издания Daily Mail. Связавшись с источниками, близкими к руководству агентства, те рассказали, что у них “кончилось терпение” и они больше не хотят ассоциироваться с этой моделью. А внимательные интернет-пользователи заметили, что на официальной странице Storm в Instagram не было ни одной новости о Лотти с сентября 2020 года.

Мосс-младшая много раз попадала в ленты новостей по разных скандальным поводам. В отличие от популярной сестры, которая свою слишком стройную фигуру и угловатые черты лица сделала своим достоинством, Лотти начала изменять свою внешность и совершенствовать ее с ранних лет. В 2019 году она дала интервью Daily Mail, в котором заявила, что минимум дважды прибегала к операциям и инъекциям. В частности, она увеличила губы и грудь:

Моя мама всегда знала, что мне не нравится моя грудь. Так что мне было легко рассказать ей о своем решении. Но тогда я не стала говорить ей о губах. Если честно, операция на губы – это то, о чем я немного жалею. Я сделала это, потому что все делали… На самом деле, мне это было не нужно.

Последние два года поведение Лотти начало меняться и ее все чаще стали видеть на вечеринках с множеством алкоголя, а ее саму не раз фотографировали в нетрезвом виде. В январе Мосс-младшая стала продавать свои обнаженные фотографии на OnlyFans, а в середине февраля сделала шокирующее заявление. Она провела несколько недель в реабилитационном центре (рехабе) из-за наркотической зависимости. Манекенщица записала в TikTok видео, в котором раскритиковала романтизацию употребления наркотических веществ в нашумевшем сериале “Эйфория” и рассказала о лечении в рехабе из-за проблем с кокаином.

Жестоко, но правдиво, – подписала Мосс пост и добавила, что “чиста” на момент публикации видео 18 дней.

Поклонники поддержали любимицу, но модельное агентство не захотело ассоциироваться с этим.

Напомним, что впервые представитель модельного агентства Storm Model Management обратил внимание на Лотти на свадьбе ее сводной сестры Кейт в 2011 году, когда ей было 13 лет. Тогда мама младшей Мосс решила, что начинать модельную карьеру Лотти пока рановато. Примечательно, что Кейт в свое время открыло миру то же агентство – это было в 1988 году. Бунтарский дух старшей сестры передался и Лотти: она проколола язык еще в школе, в юности ездила на каникулы на Барбадос с бойфрендом и его бывшей девушкой.

В 16 лет Лотти поделилась своей первой черно-белой съемкой – и предложения от модных брендов и глянцевой прессы посыпались. Она дебютировала на Неделе моды в Париже, появилась на обложках L’Officiel и Harper’s Bazaar, стала “ангелом” Victoria’s Secret, а после пополнила ряды фавориток Карла Лагерфельда. В декабре 2016 года маленькая мисс Мосс вышла на подиум на показе Chanel Metiers d’Art Paris Cosmopolite 2016/17.

Никогда не думала, что стану частью чего-то настолько потрясающего. Невероятная честь для меня! Спасибо, Карл, – написала Лотти после шоу.

Кейт и Лотти Мосс, 2014 год