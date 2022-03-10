Мнение: Об информационных войнах

Учащаются жалобы самой милитаризованной части населения на некий «проигрыш в информационной войне». Мол, армия-то воюет прекрасно, а вот с пропагандистским обеспечением как-то не складывается. Как вообще можно обозначить такой «проигрыш»? Вкратце: это когда значимые массы населения в лозунге «наше дело правое, враг будет разбит» – вдруг подвергают сомнению, а то и осмеянию оба тезиса.

Но почему так происходит? Кремль мало ботов в соцсетях ставит на боевое дежурство? Или ботам пишут слишком косноязычные методички, надо похудожественнее? Или что еще?

Однако те, кто бьются в истерике по поводу «информационной войны», понимают ее обычно крайне примитивно – количественно. Надо, дескать, чтобы «наших» сообщений было на всех информационных ресурсах больше, чем «ненаших» – так, дескать, и победим. «Задавить массой!» Якобы, если населению массированно дуть в уши «то, что надо» 24 часа в сутки, то оно послушно преисполнится победоносным энтузиазмом.

На деле, однако, всё сложнее. И для лучшего понимания разберем самый простой, вчерашний пример на тему «почему оно не работает и работать не будет».

Вчера по российским СМИ и соцсетям попытались запустить сообщение о некоем «тайном приказе» украинской Нацгвардии, который добыла доблестная разведка РФ – и который «доказывает», что Украина сама готовилась атаковать республики ДНР/ЛНР, типа вероломно и без объявления войны. Называется и дата – якобы украинские войска собирались начать мощное наступление на Донбасс 8 марта, и, мол, ПОЭТОМУ Россия оказалась вынуждена нанести свой удар «превентивно» 24 февраля. Так сказать, «мы напали на мужской праздник, потому что Украина готовилась напасть на празднике женском».

Вот вам пожалуйста – «информационная война». Задним числом подводится обоснование под «спецоперацию», даже документ какой-то есть – казалось бы, чего еще надо? Ну а то, что в таком виде всё это смотрится со стороны как довольно неловкая и даже, честно говоря, нелепая попытка «перевести стрелки», и это даже никто не станет рассматривать всерьез – ну это, типа, «потому что у Пригожина ботов мало. Надо больше!»

Но это так не работает. Если говорить в терминах именно информационной войны – вопрос должен быть другой: допустим, вы в самом деле точно знали, что украинские войска готовятся напасть на республики ДНР и ЛНР 8 марта или где-то в эти даты; почему ж вы не дождались, когда они в самом деле начнут это нападение? Почему вы начали АГРЕССИВНУЮ «сво» РАНЬШЕ?

Информационная война, особенно в современном гиперинформационном мире, может вестись только так. Она не «обслуживает» армейские боевые операции – а наоборот, требования информационной прежде всего войны определяют действия армии. Не так важно, сколько поселков или городков возьмет армия – важнее, насколько удачно и в насколько выгодном свете вы сможете подать все успехи армии в информационном пространстве. И если информационщики говорят «нет» – армия стоит.

Так почему же Россия не дождалась ЯВНОЙ агрессии со стороны Украины – при том, что до этого вся концепция российско-украинского противостояния в информпространстве выстраивалась в самом традиционном и национально-приемлемом в историческом разрезе ключе для российского населения, а именно – что Россия ЗАЩИЩАЕТ себя и русскоязычное население от «бенедеровцев-фашистов, поддержанных Западом»?

Агрессивная во… тьфу, «спецоперация» опрокинула всю КОНЦЕПЦИЮ, продвигаемую на протяжении десятилетия как минимум, просто К ЧЕРТУ. Попытки «переписать» теперь уже, после российского удара «ровно в 4 часа», когда «Киев бомбили» – сродни известным попыткам представить гитлеровское «вероломное нападение» на Советский Союз 22 июня 1941 года как «превентивное», опираясь на книги Суворова и прочих «резунистов», доказывающих с советскими источниками в руках, что якобы СССР сам готовил нападение на Германию, и что Гитлер опередил Сталина якобы буквально на неделю или на 10 дней!

«Резунистов» много – но кто им поверит в мире? Кто в здравом уме возьмется отстаивать «опрокидывающую» для сложившегося понимания Второй Мировой войны концепцию, что «Гитлер лишь защищался»? Естественно, это могут быть лишь маргиналы.

Увы, и в нашем случае дела обстоят именно так. Не дождавшись того, чтобы Украина ударила первой, поспешно «дёрнувшись» – Россия информационную войну уже проиграла. Прямо тогда – 24 февраля. И теперь – ботов могут быть миллионы, наказания за «фейки» вообще драконовские – но сделать уже ничего нельзя. Максимум, что остается – фиксировать убытки.