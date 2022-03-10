Россияне теперь не смогут покупать приложения в Google Play

Платежные системы запретили гражданам РФ продлять или оформлять платные подписки.

В течение нескольких дней Google Pay приостановит свою работу, и российские пользователи смогут установить в Google Play только бесплатные программы. Во время такой блокировки россияне не смогут покупать игры и приложения, а также продлять и оплачивать новые подписки и совершать покупки в программах.

Оформленные ранее подписки, по словам представителей Google, будут функционировать в течение всего расчетного периода, а после истечения срока будут отменены без возможности продления. Подписки на приложения, предлагающие бесплатный пробный период, также нельзя будет оформить. Компания призывает следить за любыми изменениями, поскольку сейчас ситуация меняется постоянно.