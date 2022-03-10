 

В Госдуме предложили лишить господдержки выступающие против РФ НКО

10.03.2022, 12:35, Новости дня
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Выступающие против РФ НКО необходимо лишить государственной поддержки, сообщила председатель центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова).

Занко направила в Минэкономразвития соответствующее письмо, в котором предложила ввести ограничения для некоммерческих организаций, ведущих антироссийскую деятельность. В частности, она выступила с инициативой ввести критерии исключения некоммерческих организаций из реестра социально ориентированных за антироссийскую пропаганду, передает ТАСС.

«Если НКО дискредитирует нашу страну, распространяет фейки о действиях российской армии, ведет антироссийскую пропаганду, то она должна быть исключена из реестра социально ориентированных НКО. Такие организации также не должны получать поддержку от государства, их нужно обязать вернуть текущие гранты и субсидии. Это справедливо. В условиях санкций и информационной войны против РФ мы должны выступать единым фронтом», – отметила депутат.

Речь идет о тех НКО, которые распространяют фейки в отношении действий российской армии, собирают пожертвования для украинской армии, призывают к нарушению порядка проведения публичных мероприятий в России.

Кроме того, Занко обратилась к ключевым операторам грантов и главам субъектов РФ с предложением выработать критерии и механизмы для возврата текущих грантовых средств и субсидий из бюджетной системы для таких НКО, а также в дальнейшем запретить им участие в конкурсах по распределению субсидий и грантов за счет бюджетной системы России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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