 

Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям

10.03.2022, 12:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китай отказался от поставок запасных частей для самолетов авиаперевозчикам из России, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

«Насколько я знаю… обратились в Китай… они отказали», – сказал Кудинов, говоря о проблемах с поставками запчастей российским авиаперевозчикам, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что планируется искать источники поставок через другие страны, уточнив, что возможно, этими странами будут Турция или Индия.

По его словам, каждая компания будет сама договариваться о поставках.

Ранее Минтранс в условиях западных санкций предложил удерживать на территории РФ иностранные самолеты, взятые в лизинг, и платить за них в национальной валюте.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будет перекроен рынок авиаперевозок РФ в связи с введенными санкциями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Нобелевский банкет в Стокгольме отменен

11.02 / МИД Украины: Киев учтет рекомендации ЕС о необходимости завершения начатых реформ

27.04 / На Донбассе подорвался военный автомобиль. Один военнослужащий погиб, трое ранены – штаб ООС

15.09 / “Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 будет действовать 120 дней с момента прививки, “зеленый” – 365 дней – Минздрав Украины

24.12 / 1+1 – украинские монахини будут тушить пожары в огнеупорных рясах

17.01 / Лавров рассказал главе МИД Хорватии об отношениях РФ с ЕС и НАТО

21.06 / ВОЗ: Существующие вакцины защищают от «дельта»-варианта коронавируса

05.09 / Генсек НАТО увидел риск разобщения Европы из-за создания ВС Евросоюза

06.09 / Финалисты конкурса «Лидеры России» получили возможность задать вопрос Мишустину

20.10 / В компании Google рассказали о характеристиках «самого дешевого в мире» смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика