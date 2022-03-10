Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям

Китай отказался от поставок запасных частей для самолетов авиаперевозчикам из России, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

«Насколько я знаю… обратились в Китай… они отказали», – сказал Кудинов, говоря о проблемах с поставками запчастей российским авиаперевозчикам, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что планируется искать источники поставок через другие страны, уточнив, что возможно, этими странами будут Турция или Индия.

По его словам, каждая компания будет сама договариваться о поставках.

Ранее Минтранс в условиях западных санкций предложил удерживать на территории РФ иностранные самолеты, взятые в лизинг, и платить за них в национальной валюте.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будет перекроен рынок авиаперевозок РФ в связи с введенными санкциями.