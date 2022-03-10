 

В Кремле объяснили выход РФ из Совета Европы

10.03.2022, 12:35, Новости дня
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Выход РФ из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов». Так он ответил на вопрос о том, означает ли это выход из всех институтов Совета, включая ЕСПЧ, передает РИА «Новости».

Вопрос, при каких условиях РФ может вернуться в Совет Европы, Песков переадресовал во внешнеполитическое ведомство.

«Все-таки не моя работа комментировать заявления МИД России», – отметил он.

Ранее стало известно, что РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные РФ страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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