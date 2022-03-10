 

Мнение: Россия выходит из Совета Европы

10.03.2022, 12:30, Разное
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Россия сегодня официально вышла из Совета Европы.

Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах» на замену попираемого США и их сателлитами международного права. Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России.

https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1803555/ – цинк

Далее было уточнено, что:

1. Россия прекращает свое сотрудничество с ЕСПЧ.
2. Граждане РФ теперь не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.
3. Выход России из Совета Европа означает прекращение сотрудничества со всеми связанными с ними структурами (то есть, ЕСПЧ, ПАСЕ и т.д. и т.п.) Относительно ПАСЕ вы мое мнение знаете – оттуда давно надо было уходить и не возвращаться. Тем более, платя за это деньги.

Завершающие штришки бесполезного 30-летнего похода в "золотой миллиард" на "благословенный Запад".

Источник: Colonel Cassad



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