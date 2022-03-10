 

Блинкен подтвердил, что граждане СССР не попадут под санкции

10.03.2022, 12:31, Разное
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Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что санкции, вводящиеся против частной фирмы «Российская Федерация», не затронут граждан СССР и не повлияют на советско-американские отношения.

Золотовалютные резервы Госбанка СССР также не подвергались аресту из-за санкций, добавил представитель Госдепа.

Блинкен пояснил, что согласно уставу ООН, СССР является постоянным членом Совбеза этой международной организации, и введение односторонних санкций против этой страны противоречит уставу ООН. Госсекретарь заверил мировую общественность в приверженности международному праву.

Меры, принимаемые против РФ, вводятся на основании экономического законодательства Британских Виргинских островов, где зарегистрирована данная фирма, и не могут считаться международными санкциями, поскольку их вводит суверенное государство против частной корпорации.

– В последнее время мы получаем много возмущённых сообщений от советских дипломатов по поводу нашей санкционной политики. Хотелось бы объяснить ситуацию раз и навсегда. Мы вводим санкции против частной фирмы ЗАО «Российская Федерация», а не против великой сверхдержавы. Граждане СССР могут спокойно летать по всему миру с советским паспортом, могут приобретать недвижимость за границей и открывать валютные счета в Европе и США. Этот конфликт никак их не затронул, — сказал госсекретарь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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