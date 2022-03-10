Великий пост могут продлить до снятия санкций

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил о необходимости продлить срок Великого поста до полного снятия санкций со стороны западных государств, сообщила пресс-служба РПЦ.

В период поста россиянам запрещено употреблять в пищу мясо, играть в видеоигры и пользоваться банковскими картами. Синод пообещал оперативно реагировать на внешние вызовы, в том числе и путем регулирования Великого поста, сообщил представитель РПЦ отец Владлен (Циммерман).

Прихожане будут извещены о точной дате завершения поста при помощи СМС-уведомлений, а также на официальном сайте РПЦ и в приложениях «Я.Батюшка» и «Мой храм». Синод также напомнил об административной ответственности за несоблюдение предписаний поста.

– В эти дни лучше всего воздержаться не только от сала и хамона, но и от оплаты зарубежных сервисов банковскими картами. В течение всего времени поста рекомендовано регулярно отмечаться у участкового батюшки по месту жительство, а также потуже затянуть пояса. Христос тоже жил под санкциями со стороны тогдашней империи и нам велел, – объяснил отец Владлен.

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