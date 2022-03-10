Скандалы: Русофобская истерия в Европе грозит уничтожением культурного наследия

Коллективный Запад решил бороться с памятниками, воздвигнутыми в честь русских и советских великих деятелей

Вандалы продолжают разрушать монументы в Польше, а в Италии намеревались снести памятник Федору Достоевскому. Но, вопреки действиям русофобов, множество людей по всему миру поддерживают российскую спецоперацию на Украине. В городе Кошалин на севере Польши уничтожен памятник советским солдатам-освободителям. Варварский инцидент произошел 9 марта, причем с применением тяжелой техники. Скорее всего, вандалы найдены не будут.

Попытка разрушить памятник, связанный с Россией, также зафиксирована в Италии. Под угрозой оказался монумент, посвященный писателю Федору Достоевскому, однако в защиту произведения выступил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Запад рьяно пропагандирует уничижение всего русского, причем тратит на это немалые финансовые средства, что уже сказалось на Прибалтике и Украине. Однако не все в мире разделяют агрессивное отношение к России.

Например, жители Германии, Франции, Канады, Сербии и целого ряда других стран поддерживают спецоперацию ВС РФ на Украине. Солидарность с российской стороной выразил рядовой парижанин, а тысячи студентов одного из крупнейших вузов Сирии — университета «Аль-Баас».

Акции в поддержку Москвы также прошли в Центральноафриканской Республике. Местные жители вышли с плакатами «Дружба ЦАР и России», «Банги — с Москвой», «Россия спасает Донбасс» и «Сила в правде».

Солидарны с Россией жители Китая и многих других государств. Например, голосование за резолюцию по осуждению спецоперации вооруженных сил РФ на Украине показало, что этот документ отказались поддерживать страны, чье население составляет 53% от мирового.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин намерен защитить Донбасс от агрессии Киева. По словам российского лидера, военнослужащие ВСРФ делают все для того, чтобы обеспечить безопасность мирного населения.