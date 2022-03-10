Володин призвал наказывать за необоснованное повышение цен

Политик сообщил, что ему поступает много обращений по поводу роста цен на продукты, подгузники и лекарства. В некоторых регионах стоимость товаров увеличилась почти вдвое, написал Володин в своем телеграм-канале.

“У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств”, – отметил спикер.

При этом он указал на недопустимость повышения цен на произведенную в России продукцию и оправдания такого шага санкциями. Спикер добавил, что у поставщиков есть необходимые запасы товаров – рост цен в данном случае носит необоснованный характер.

Эту тему депутаты 10 марта обсудят с главой Федеральной антимонопольной службы. За попытки искусственного повышения цен необходимо наказывать, уверен Володин.

Также спикер сообщил, что в Думе обсуждаются изменения в законодательство, которые дадут правительству право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства и предельные размеры оптовых и розничных надбавок.

Парламентарии рассмотрят законопроект в приоритетном порядке. “Решение позволит защитить наших граждан от роста цен”, – заключил спикер.

Ранее Володин призвал найти способ сохранения рабочих мест после ухода некоторых западных компаний. “Преодолев трудности, мы сможем сформировать экономику, более эффективную и устойчивую к вызовам”, – написал политик в своем телеграм-канале.