 

Звезды сериала “Постучись в мою дверь” Ханде Эрчел и Керем Бюрсин расстались: как сейчас живут актеры

10.03.2022, 11:30, Разное
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Об отношениях 28-летней Ханде Эрчел и 34-летнего Керема Бюрсина турецкие СМИ говорили последние несколько недель почти без перерыва. Одни издания писали, что актеры расстались, другие утверждали, что те дали отношениям еще один шанс и даже были уверены, что День святого Валентина они отметили вместе. При этом сами герои этих новостей никак не комментировали ситуацию.

Единственным надежным источником являются Instagram-аккаунты звезд, на которые в сумме подписано чуть больше 37 миллионов человек. Три недели назад Ханде удалила со своей страницы большинство совместных фото с Керемом, оставив лишь их фотосессии из журналов и кадры со съемочной площадки. А накануне подписчики заметили, что девушка удалила из подписок и самого Керема. Поклонники пары приняли это за подтверждение слухов.

В то же время Керем никак не реагирует на действия Ханде. По словам инсайдеров турецких изданий, “он находится в прекрасном расположении духа, полон творческих планов и расставание с Эрчел благотворно сказалось на нем”.

Он как будто помолодел и избавился от оков, – приводят СМИ слова источников, близких к артисту.

Единственным комментарием Керема Бюрсина можно считать его недавнее интервью Vogue Turkey, в котором он признался, что занимается спортом, чтобы отвлечься и привести мысли в порядок:

Время тренировок я посвящаю не только своему телу, но и своему разуму. Это то время, которое я целиком и полностью уделяю себе и своим потребностям. В эти моменты я пытаюсь разобраться с тем, что застряло в моей голове: получается нечто вроде самостоятельной терапии.

Сейчас оба актера с головой погружены в работу: Керем Бюрсин недавно стал лицом спортивного бренда Under Armour и в его блоге – сплошь рекламные ролики и интеграции, а у Ханде Эрчел – множество коллабораций с ювелирными брендами и рекламный контракт с автомобильной компанией Land Rover. К тому же у Ханде новый проект: в этом году должна выйти в прокат турецко-иранская историческая драма Drunk on Love, в которой, помимо нее, сыграет другая турецкая звезда – актриса Сельма Эргеч, известная по роли Хатидже-султан в сериале “Великолепный век”.

Молодые турецкие актеры познакомились в 2020 году на съемках сериала “Постучись в мою дверь”, где оба играли главные роли. В апреле 2021 года партнеры по съемочной площадке подтвердили, что встречаются. В том же году актеры снялись на обложку турецкого журнала HELLO! и дали совместное интервью о работе и отношениях. Осенью 2021-го турецкие СМИ сообщили, что влюбленные думали над совместным переездом в США, чтобы Ханде могла пройти курсы актерского мастерства у звездного коуча Лори Лайвли. Однако в начале февраля актриса, по сообщениям СМИ, улетела в Штаты одна. 

Какие еще пары познакомились на съемочной площадке, читайте в нашей подборке.



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