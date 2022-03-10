Войска ДНР взяли под контроль несколько кварталов в Мариуполе

Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Продолжилась операция по освобождению города Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон Западный, – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

По его словам, группировка войск ДНР «взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла». «Продвижение составило четыре километра», – сказал он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.