Переговоры Лаврова и Кулебы стартовали в турецкой Анталье
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Переговоры глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы начались в турецкой Анталье на полях дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова сообщила об этом в Telegram.
Во встрече принимает участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее Чавушоглу отдельно встретился с Лавровым, отдельно он поговорил и с Кулебой.
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявлял, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Кулеба заявлял, что украинская сторона в ходе переговоров с российской намерена решить вопросы прекращения огня, освобождения Украины и решение гуманитарных вопросов.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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