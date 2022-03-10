 

Переговоры Лаврова и Кулебы стартовали в турецкой Анталье

10.03.2022, 11:15, Новости дня
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Переговоры глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы начались в турецкой Анталье на полях дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила об этом в Telegram.

Во встрече принимает участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу отдельно встретился с Лавровым, отдельно он поговорил и с Кулебой.

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявлял, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Кулеба заявлял, что украинская сторона в ходе переговоров с российской намерена решить вопросы прекращения огня, освобождения Украины и решение гуманитарных вопросов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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