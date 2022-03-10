 

Рубль обновил исторический минимум к евро

10.03.2022, 11:15, Новости дня
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Рубль усилил снижение к евро и обновил исторический минимум против европейской валюты, которая выросла до 132 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» днем в четверг повышался на 47 копеек – до 120,47 рубля, курс евро – на 3,5 рубля, до 130,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро поднимался до нового максимума – 132 рублей, передает РИА «Новости».

Ранее рубль обновил исторический минимум к доллару.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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