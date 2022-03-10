Украина: разрушенный роддом в Мариуполе, дефицит кислорода и инсулина, медики работают под обстрелами

Медики в Украине работают в тяжелейших условиях, под обстрелами, рискуя собственной жизнью. В стране наблюдается дефицит кислорода и инсулина, средств индивидуальной защиты, хирургических материалов и обезболивающих средств, а также систем для переливания крови. В приграничных с Украиной странах также складывается тяжелая ситуация в сфере здравоохранения, вызванная наплывом беженцев в масштабах, которые Европа не видела уже 75 лет.

Работа под обстрелами

– На сегодняшний день мы получили подтверждения о 18 нападениях на медицинские учреждения, медработников и машины скорой помощи. В результате этих нападений 10 человек погибли и 16 получили ранения, — заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Он выразил благодарность всем своим коллегам из ВОЗ и всем партнерам в Украине, а также в соседних странах, которые, несмотря на тяжелую ситуацию, продолжают работать.

Серьезной проблемой в Украине стало обеспечение непрерывного ухода для людей с длительными потребностями в медицинском обслуживании – в условиях нарушения поставок крайне затруднительно продолжать лечение диабета, гипертензии и рака.

По данным ЮНФПА, в течение ближайших трех месяцев около 80 000 женщин возможно будут вынуждены рожать без соответствующей помощи.

Нападение на родильный дом в Мариуполе

Сегодня же Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел выразила серьезную обеспокоенность по поводу сообщений о нападении на родильный дом в Мариуполе, в результате которого роженицы и новорожденные оказались под обломками разрушенного здания. Пока точного числа погибших нет.

– Это нападение свидетельствует об ужасающих последствиях, которые эта война несет детям и семьям Украины. Менее чем за две недели по меньшей мере 37 детей погибли и 50 получили ранения, а более одного миллиона детей бежали из Украины в соседние страны, — сказала Кэтрин Рассел.

Она подчеркнула, что нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на больницы, школы и системы подачи воды недопустимы и должны быть немедленно прекращены.

В ЮНИСЕФ вновь призвали к немедленному прекращению огня, а также напомнили всем сторонам про их обязательства по международному гуманитарному праву

– Дети Украины отчаянно нуждаются в мире, — заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ.

Поставки товаров медицинского назначения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается наладить «безопасные коридоры» для доставки гуманитарных грузов медицинского назначения. В этом вопросе ВОЗ тесно взаимодействует с заместителем Генерального секретаря ООН и координатором ООН по кризисной ситуации в Украине Амином Авадом.

Сейчас в Украину уже отправлены несколько партий груза общим весом более 80 тонн, в том числе материалы для травматологической помощи, морозильные камеры, холодильники, хладоэлементы и термоконтейнеры, а также 500 концентраторов кислорода. Еще 400 тонн помощи будет направлено в ближайшие дни из хаба ВОЗ в Дубае.

Медицинская помощь украинским беженцам

Вторая приоритетная задача ВОЗ – организовать в соседних странах соответствующую инфраструктуру и направить туда специалистов для оказания помощи беженцам.

По данным УВКБ, с 24 февраля Украину покинули более двух миллионов человек, и подавляющее большинство из них – это женщины и дети.

ВОЗ уже направила группу своих экспертов в Венгрию, Польшу, Республику Молдова и Румынию.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что основные проблемы со здоровьем в местах скопления беженцев – это переохлаждение, респираторные заболевания, отсутствие лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также проблемы с психическим здоровьем.