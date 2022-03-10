В Татарстане из головы мужчины извлекли зубную щетку

В РКБ Татарстана рассказали об уникальной операции, во время которой из головы пациента вытащили зубную щетку.

В приемный покой мужчину привезли в сознании, предмет был воткнут в голову. Компьютерная томография показала, что жизненно важные участки не повреждены.

Пациентом оказался тоже врач, правда из другого региона. Полтора года назад он получил тяжелую травму головы, перенес операцию, долго восстанавливался. В вечер госпитализации щетка почти по самую щетину зашла в мозг через место первой травмы.

– Сглаженные края ручки зубной щётки как бы «раздвинули», а не проткнули мозг, не повредив жизненно важные центры и крупные сосуды. Не было обильного кровоизлияния, гематомы, – рассказали в медучреждении.

Врачи РКБ аккуратно извлекли щетку из головы, действовать нужно было ювелирно, любое неверное движение могло привести к смерти пациента. Работу медики провели отлично, через несколько дней мужчину перевели из реанимации в отделение, и он постепенно пошёл на поправку.

Как именно зубная щетка попала в голову, в медучреждении не уточнили.