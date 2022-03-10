Российский дипломат разоблачил фейк об ударе по больнице в Мариуполе, но похоже он просто врет

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк о том, что якобы мирные граждане подверглись удару в больнице в Мариуполе.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения». Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. На комментарий генсека отреагировал Полянский.

«Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», – передает РИА «Новости» ничем не подтвержденные слова Полянского.

На заседании СБ ООН 7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, «выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию». Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.

Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.