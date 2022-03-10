Нефть коррекционно подорожала после падения на 12%

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются в рамках коррекции, в среду котировки упали в среднем на 12% из-за новостей от ОПЕК+ по поводу поставок, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.43 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,29%, до 114,8 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 1,92%, до 110,79 доллара, пишет РИА «Новости».

Как отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари для агентства Bloomberg, ОПЕК+ «придется приложить огромные усилия, чтобы согласовать отклонения от текущего плана по добыче». По ее словам, на данный момент рынок «охвачен паникой».

Накануне утром мировые цены на нефть выросли на 2%.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что президент США Джо Байден ввел против РФ такие санкции, какие сам не хотел вводить еще совсем недавно. Речь идет о запрете на покупку российских энергоресурсов – нефти, газа, угля. При этом шеф Белого дома признал, что расплачиваться за эту политику в отношении РФ придется рядовым американцам из своего кармана.

После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из РФ и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.