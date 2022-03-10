 

Джонсон обещал Зеленскому ужесточить санкции против России

10.03.2022, 7:02, Новости дня
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Глава британского правительства Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обещал «нанести РФ максимальные экономические издержки», информирует Даунинг-стрит.

Джонсон «обязался еще больше ужесточить санкции» и сообщил о действиях Лондона по «предоставлению военной техники, необходимой Украине для самообороны», передает РИА «Новости».

МИД Великобритании сообщил, что глава ведомства Лиз Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию. В четверг она выступит с речью в Атлантическом совете в Вашингтоне. В частности, по ее мнению, необходимы «полный запрет на SWIFT, заморозка всех российских банковских активов и поощрение других стран к присоединению к этим усилиям».

Трасс призовет принять меры, чтобы в РФ «не могли иметь доступ к фондам, не могли платить по счетам, вести торговлю, чтобы их суда не могли заходить в порты, а самолеты садиться». По мнению министра, «вторжение на Украину – это сдвиг парадигмы масштаба 11 сентября».

Глава МИД Великобритании выделила три основных принципа противостояния агрессорам: отказ от стратегической зависимости Запада от недружественных и авторитарных стран, увеличение оборонных расходов и усиление сдерживающего потенциала НАТО, а также формирование более прочных альянсов – передает ТАСС.

Напомним, Британия ввела санкции против России. Лондон призвал Европу распространить санкции на нефть и газ из России. Британские экономисты считают, что санкции против РФ снизят уровень жизни в Великобритании на 2500 фунтов стерлингов на семью в год, инфляция останется на уровне 7% до 2023 года.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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