Клиника в Мюнхене отказалась лечить россиян и белорусов

Частная клиника Iatros Klinik в Мюнхене (Бавария, Германия) сообщила, что отказывается принимать граждан РФ и Белоруссии из-за событий на Украине.

Iatros Klinik специализируется на проведении амбулаторных операций, включая ортопедию, оториноларингологию, пластическую хирургию, минимально-инвазивную нейрохиругию, челюстно-лицевую хирургию и урологию, передает ТАСС со ссылкой на RTL.

В самой клинике заявили, что «решительно осуждают вторжение РФ при поддержке белорусского правительства». Там подтвердили, что «отныне и до дальнейшего уведомления не будут лечить граждан РФ и Белоруссии». Клинику раскритиковали в соцсетях. Тысячи пользователей обвинили ее в проявление расизма и неприятия. Администрация клиники признала свою ошибку. Однако телеканал не уточняет, будет ли отменено данное решение.

Напомним, из-за военной операции ВС РФ на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Посольство РФ заявило, что официальный Берлин должен послать сильный сигнал местным властям и различным службам, чтобы предотвратить дискриминацию россиян.