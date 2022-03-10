Посол призвал США свернуть работы в биолабораториях в странах бывшего СССР

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал нервозными высказываниями обвинения представителей администрации США в адрес РФ о якобы нарушении Москвой хим- и биоконвенций.

«Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», – передает РИА «Новости» слова Антонова.

Посол РФ в США также призвал Соединенные Штаты немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на постсоветском пространстве и напомнил, что Вашингтону пора ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России. Затем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что работы с бактериями чумы и сибирской язвы велись в биологической лаборатории во Львове в рамках военно-биологической программы.

После чего представитель Пентагона Джон Кирби, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявили, что США не занимаются созданием биологического оружия в лабораториях на Украине.