 

Украинское руководство солгало солдатам о «зеленом коридоре»

10.03.2022, 6:10, Новости дня
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Добровольно сложивший оружие украинский военный сообщил, что узнал о «зеленом коридоре» в Изюме под Харьковом только «от российских солдат, когда уже попал в плен».

Он не знал, что «был 12-часовой коридор для вывода техники и мирного населения из города Изюм». «Нам это преподнесли, как российские войска просят для себя зеленый коридор, чтобы уйти», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил военный, «это не доводилось в массы, не доводилось до населения». По его словам, «люди даже не знали, что есть зеленый коридор».

В среду вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. Минобороны России обвинило Киев в срыве эвакуации мирных граждан из городов.

РФ начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации. Кроме того, Киеву выдвинут ряд политических условий – закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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