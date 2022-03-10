Эстония заявила о моральном долге ЕС перед Украиной

Евросоюз должен предложить Украине перспективу вступления в ЕС, сообщила глава правительства Эстонии Кая Каллас в Европарламенте.

Каллас сказала, что такое предложение – не просто «в интересах» ЕС, это его «моральный долг», поскольку Украина, по словам премьера, «борется не только за себя, но и за Европу». «Если не сейчас, то когда?!» – приводит ее слова РИА «Новости».

Глава правительства Эстонии призвала укрепить «европейскую оборону». Она сообщила о необходимости вести «разумное и согласованное планирование расходов», призвала «сосредоточиться на возможностях, которые слишком затратны для самостоятельной разработки» отдельной страной. В частности, речь идет о ПРО. Она также отметила, что ЕС должен быстрее уменьшить свою энергетическую зависимость от российского газа и нефти.

Напомним, как сообщает Reuters со ссылкой на еврочиновников, на саммите Евросоюза, который пройдет в Версале, «лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом». В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, «более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации». Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе.