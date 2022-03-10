США признали «временный сбой связи» с Польшей

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что решение Польши об отправке советских истребителей Украине, по сути, застало США врасплох.

Псаки сказала, что Польша не проинформировала США заблаговременно. Она заявила: «Я бы не стала называть это сбоем. Полагаю, речь идет о временном сбое связи». Псаки уточнила, что вопрос будет обсуждаться «по военным каналам», передает ТАСС.

Напомним, Псаки заявила, что в Вашингтоне не считают предложение Польши отправить боевые самолеты на Украину с базы США в Европе соответствующим интересам Америки и НАТО. «Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО», – сказала она.