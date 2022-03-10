 

Мнение: Три сообщения про Газманова

10.03.2022, 5:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Того самого, Олега. ЗА СЕГОДНЯ! У меня в ленте на Телеграме почти подряд, грех не выстроить.

1. Полиция проверяет Олега Газманова из-за его высказывания об антиваксерах.

Проверку артиста, которого ВЦИОМ назвал лучшим певцом 2021 года, начали из-за его интервью радио «КП». В нём Газманов заявил, что «антиваксеров вообще нужно удалять из общества». Каким образом противников прививок стоит удалять из общества, певец не пояснил, однако один из таких противников, видимо, затаил на Газманова обиду и написал на него заявление в полицию. Материалы проверки находятся в ОМВД по Бутырскому району.

Теперь Гаzманова проверяют — скорее всего, по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» по принадлежности к какой-либо социальной группе.

Быть фигурантом уголовного дела для Олега Газманова не впервой — cовсем недавно Генпрокуратура Украины возбудила на него дело за «Финансирование действий, совершённых с целью изменения государственной границы Украины», а украинский суд выдал ордер на заочный арест (тг-канал “База”)

2. Только не смейтесь. Народный артист России Олег Газманов подал документы на получение израильского гражданства. Да-да, это не шутка.

Путана, путана, путана.
Ночная бабочка, но Путин виноват. (тг-канал Антискрепа)

3. Жуткая, потрясающая своей бездарностью и фальшью песня “Офицеры” – форева.

Финиш.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Мнение: Гордый следователь, фальсификация дел расстрелянных и почему нельзя оцифровать архивы

14.08 / США списали «Роскосмосу» безнадёжный долг за линию производства ракетных двигателей, купленную ещё в 1964 году

24.09 / Мнение: Курдский маркетинг

23.11 / Ученые из США выяснили, что Дельта-штамм может вызвать тяжелую пандемию

17.01 / На место встречи допустить нельзя

24.07 / Роза Сябитова рассказала о расходах и подарках на свадьбу дочери

03.03 / Не везет

20.02 / Для партий провели семинар по подготовке наблюдателей к выборам

23.09 / Мнение: “Кавказ 2020”. 21-22.09.2020

23.06 / Как в 40 лет выглядеть подростком: лайфхак от Кейт Миддлтон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика