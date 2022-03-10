Мнение: Три сообщения про Газманова

Того самого, Олега. ЗА СЕГОДНЯ! У меня в ленте на Телеграме почти подряд, грех не выстроить.

1. Полиция проверяет Олега Газманова из-за его высказывания об антиваксерах.

Проверку артиста, которого ВЦИОМ назвал лучшим певцом 2021 года, начали из-за его интервью радио «КП». В нём Газманов заявил, что «антиваксеров вообще нужно удалять из общества». Каким образом противников прививок стоит удалять из общества, певец не пояснил, однако один из таких противников, видимо, затаил на Газманова обиду и написал на него заявление в полицию. Материалы проверки находятся в ОМВД по Бутырскому району.

Теперь Гаzманова проверяют — скорее всего, по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» по принадлежности к какой-либо социальной группе.

Быть фигурантом уголовного дела для Олега Газманова не впервой — cовсем недавно Генпрокуратура Украины возбудила на него дело за «Финансирование действий, совершённых с целью изменения государственной границы Украины», а украинский суд выдал ордер на заочный арест (тг-канал “База”)

2. Только не смейтесь. Народный артист России Олег Газманов подал документы на получение израильского гражданства. Да-да, это не шутка.

Путана, путана, путана.

Ночная бабочка, но Путин виноват. (тг-канал Антискрепа)

3. Жуткая, потрясающая своей бездарностью и фальшью песня “Офицеры” – форева.

Финиш.