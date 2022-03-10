Автозайка моя

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10.03.2022, 5:27, Разное
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Взгляд на российских силовиков от юной читательницы «Новой».

Девочка Варя живет в Санкт-Петербурге, ей скоро будет 9 лет. Варя любит ходить с мамой в театры и музеи, но и побеситься тоже не прочь. Она не понимает, почему людей, которые хотят мира, забирают полицейские. Услышав на прогулке по Невскому слово «автозак», Варя спросила у мамы, кто такие «автозайки». Мама рассказала об этом художнице Жене Ходжаевой, которая оказалась дочкой социолога Кати Ходжаевой, а та как раз в этот день рассказывала «Новой» про то, кто служит в ОМОНе. Женя нарисовала для Вари «автозайку». С согласия соавторов Вари (чья семья — соучастники «Новой») и Жени мы публикуем этот рисунок.

Рисунок: Женя Ходжаева

Источник: Новая газета



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