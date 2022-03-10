Сын британского парламентария прибыл в качестве боевика на Украину

На Украину для участия в военных действиях прибыл Бен Грант, его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, специальный посланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек и бывший министр спорта, сообщают СМИ.

Грант выступил перед журналистами во Львове. Он заверил, что власти Великобритании «не посылали» его на Украину и что он «не имеет ничего общего с правительством» или своей матерью. «Просто хочу внести ясность, я сам решил сделать это. Я даже маме не сказал, но так оно и есть», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Guardian.

Указывается, что Грант провел более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты. Предполагается, что он входит в группу из семи британских бывших военнослужащих, прибывших на Украину.

В министерстве обороны Соединенного Королевства подтвердили Sky News, что есть «небольшое количество солдат», которые «ослушались приказов, ушли в самовольную отлучку и могли отправиться на Украину как частные лица». В ведомстве «активно и решительно призывают их вернуться».

Подчеркивается, что «всем военнослужащим запрещены поездки на Украину до дальнейшего распоряжения вне зависимости от того, находится военнослужащий в увольнении или нет», а «отправляющиеся на Украину столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями».

В среду глава ведомства Бен Уоллес сказал, что в случае возвращения в королевство им будут предъявлены обвинения. В министерстве сказали, что они «нарушают закон» и создают потенциально опасную для Великобритании ситуацию.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах.