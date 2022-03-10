ЕС собрался постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России

В проекте декларации саммита Евросоюза, который пройдет в Версале, говорится, что ЕС собирается постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России.

Как информирует Reuters, в документе говорится, что «столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности» ЕС «решил взять на себя больше ответственности» за свою «безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению европейского суверенитета, сокращению зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год». При этом точных сроков нет.

Кроме того, планируется, что ЕС резко увеличит расходы на оборону, станет более независимым в производстве микропроцессоров, фармацевтических препаратов и продуктов, передает РИА «Новости».

Reuters со ссылкой на еврочиновников сообщает, что «лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом». В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, «более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации».

Напомним, неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10–11 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе. СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза, среди которых Германия и Нидерланды, выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление.