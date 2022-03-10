 

Украина решила создать годовой резерв продовольствия

10.03.2022, 4:45, Новости дня
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Власти Украины создают резерв продовольствия в объеме годового потребления страной, сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сказал, что власти проведут «закупку зерна и других запасов в объеме годового потребления всей страной за счет государственного бюджета». По его словам, такой шаг «позволит обеспечить страну достаточным объемов продуктов питания». Он подчеркнул, что создаются «новые резервы», власти «аккумулируют ресурсы», чтобы «армия была обеспечена всем необходимым», передает ТАСС.

Напомним, мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов, подорожанием еды. При этом Киев почти утратил способность управлять областями и районами Украины. В этих условиях местные чиновники выказали неспособность заботиться о своих гражданах: даже в городах, которые не блокированы войсками, наблюдается острый дефицит продуктов и лекарств.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации. Кроме того, Киеву выдвинут ряд политических условий – закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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