Мнение: О быстро настигшей расплате… Когда придётся каяться?

И вот прямо сейчас #Россия сталкивается если не с «невиданным», то как минимум — с давно забытым.

Что как бы прямо подтверждает давнюю истину: за всё приходится платить, а за ошибки, если не сказать хуже, — расплачиваться. Во всех смыслах, не только в метафорическом. Причём чем больше упорства в «ошибке», тем дороже расплата.

И платить придётся всем, не волнуйтесь. Уже приходится…

Призрак галопирующей инфляции в России обретает вполне реальные очертания. В условиях санкций и контрсанкций, девальвации рубля и бегстве западных компаний с российского рынка это было неизбежно и неудивительно. Удивляет лишь то, с какой скоростью всё началось…

Рост потребительских цен в феврале составил 1.17% к январю и 9.15% в годовом выражении против 0.99% мм и 8.73% гг в январе. Сезонно-сглаженный рост цен получается на уровне чуть выше 14% в помесячном исчислении с устранением сезонности (в пересчёте на годовые темпы). Это сопоставимо с инфляционным всплеском в октябре и пока не выглядит катастрофой. Но такое «отставание» объясняется, по-видимому, тем, что Росстат не успел ещё захватить в этих данных реальный масштаб роста цен по многим позициям. По сути, всплеск инфляции в феврале – это в основном бытовая техника и электроника (БТЭ).

Но недельная статистика за начало марта не оставляет сомнений в начале невиданного с 1998-1999 гг. инфляционного армагеддона (тогда пик инфляции был в июле 1999 года – 126.5% гг). С 26 февраля по 4 марта инфляция составила 2.22%, с начала марта – 1.26%, с начала года – 3.46%. Годовой показатель – 10.4%.

Катастрофичный рост цен на автомобили и бытовую технику с электроникой здесь он всего за неделю исчисляется двузначными цифрами. И скорее всего, такой тренд продолжится на фоне полного коллапса поставок этих товаров и желания людей хоть как-то сохранить свои сбережения. Когда отрублена возможность вкладываться в наличную валюту, единственное доступное массовому обывателю средство сбережения – это авто и БТЭ (если, конечно, вы не верите в твёрдый #рубль, в который верить трудно, пока идёт одна специальная военная операция).

Также наблюдается ускорение роста цен в стройматериалах, бытовой химии. В продовольственных товарах — скачок цен в сахаре, овощах и фруктах (помидоры и бананы), продолжается ускорение роста цен в молочной продукции. Закрытие поставок из Европы для села – это удар по будущему урожаю. Аналитики прогнозируют, что рост цен в марте будет не меньше 10% мм и 19-20% гг.

Ну и вот ещё подтверждение.

По данным Сбериндекса, которые показывают динамику расходов по картам Сбера (% год к году), мы уже в гиперинфляционной волне. Цифры впечатляют и подтверждают, что население спешно спасает #сбережения в товарах:

• БТЭ: 105.9% vs 62.4% гг неделей ранее

• Автодилеры: 84.6% гг vs 49.3% гг

• Мебель: 78.8% гг vs 36.1% гг

На этой неделе потребительский ажиотаж, скорее всего, будет ещё более сильным. Во-первых, трёхдневные выходные дали возможность походить по магазинам, во-вторых, новостной поток и поспешно введённые ограничения на валютные сбережения явно не способствуют успокоению населения.

Привет вам, «лихие 1990-е»?

