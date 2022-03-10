 

Мнение: Переходите на российские браузеры

10.03.2022, 4:15, Разное
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Минцифры призывает граждан переходить на российские браузеры.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России порекомендовало пользователям госуслуг установить браузеры, поддерживающие российский сертификат безопасности связи, например «Яндекс.Браузер» или «Атом», в целях лучшего доступа.
«Чтобы иметь доступ ко всем сайтам… рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат», — говорится в сообщении Минцифры, разосланном пользователям госуслуг.
Уточняется, что некоторые сайты в настоящее время могут не открываться из-за проблем в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность ресурсов.

https://russian.rt.com/russia/news/973739-mincifry-rossiiskie-brauzery – цинк

PS. Сегодня удалил со всех устройств – Инстаграм, Фейсбук, Вайбер и ВатсАпп (на планшете еще был, с телефона давно снес) – туда можно более не писать.

Помимо Живого Журнала и Телеграма https://t.me/boris_rozhin (плюс резерв https://t.me/cassad_media, если с основным что-то случится), из активных соц.сетей, куда будет работать кросспост (формально он работает и в Твиттер с Фейсбуком, но фиг знает, работает ли он в условиях блокировки) это:

ВК – https://vk.com/id111228080
Ок – https://ok.ru/
Rutube – https://rutube.ru/channel/23471524/

Вроде все.

Источник: Colonel Cassad



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