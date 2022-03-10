Поставки PlayStation в Россию и открытие отелей Hilton в стране приостановлены

Ряд компаний сообщил о приостановке поставок своей продукции в Россию или об ограничении работы в стране. В частности, речь идет о Sony Interactive Entertainment, Hilton и Hyatt, Epson, WarnerMedia, Caterpillar, Deere.

Sony Interactive Entertainment заявила, что «присоединяется к международному сообществу, призывающему к миру на Украине». Подчеркивается, что компания приостанавливает все поставки в Россию, работу официального онлайн-магазина, а также релиз гоночного симулятора Gran Turismo 7 для российского рынка. В Sony также сообщили, что направят 2 млн долларов по гуманитарным каналам, чтобы «поддержать жертв этой трагедии», передает ТАСС.

Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о приостановке деятельности по открытию новых отелей в России. Hilton «закрыла корпоративный офис в Москве», но «обеспечит продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников, которых это затронуло». Компания намерена направить свою прибыль от работы в РФ на гуманитарную помощь Украине, передает РИА «Новости».

Hyatt заявила, что «продолжит оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США, надеется на разрешение этого кризиса».

Производитель принтеров и другого оборудования Epson приостанавливает поставку продукции в Россию и Белоруссию, так как «обеспокоена конфликтом на Украине и гуманитарным кризисом в регионе». Помимо этого компания выделит 1 млн долларов на гуманитарную помощь через ООН и Красный Крест.

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros, сообщил, что приостанавливает вещание, лицензирование, выпуск фильмов и игр в РФ «вследствие вторжения РФ на Украину», информирует издание Variety со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление генерального директора Джейсона Килара.

Американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России.

Производитель сельскохозяйственной техники Deere приостановил поставки в Россию и Белоруссию, информирует Bloomberg.

Кроме того, 10 марта вступает в силу решение, в соответствии с которым международные платежные системы Visa и Mastercard временно перестают работать в России.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. Внутри страны карты продолжат функционировать, но перестанут работать с любыми сервисами бесконтактной оплаты, такими как Apple Pay и Google Pay.