Мнение: Отлучение от церкви



1990. В такой очереди я стоял

Наконец настала пора и для глубоко символических “уходов”. Для нас – стариканов, помнящих совок – это, безусловно, объявленный уход из России Макдональдса и Кока-Колы. Рожденным в 80е, 90е и “нулевые” это невозможно (было) представить – но в СССР ни Макдональдса, ни Кока-Колы не было! “Пепси” было (сделали завод в Новороссийске под Олимпиаду-80 в Москве) – “Коки” не было. Поэтому появление того и другого в конце 1980-х всеми было воспринято именно как ЗНАК ПЕРЕМЕН и даже больше – как приобщение к Цивилизации!

Кока-Колу пили как амброзию, а в первый Макдональдс на Тверской улице выстраивались невероятные очереди. В них надо было стоять по 2-3 часа, и я, грешен, тоже тогда пару раз отстоял, из чисто детского любопытства. Тогда самым популярным сравнением в газетах было “это очередь длиннее, чем очередь к Мавзолею!” – но теперь, имея перед глазами всю последующую историю, можно сделать более точное: то было подобием очереди к причастию, что-то типа “очереди к поясу Богородицы” 10 лет назад. Люди отстаивали 3 часа, проникали в Храм с большой буквой M – и там причащались святыми дарами к Новой Вере.

И вот всё – храмы закрываются, больше причастия не будет. Тамошние “папы” отлучили всю нашу страну сразу от церкви. Для меня материального смысла в этом – практически никакого: я заметил, что уже лет 15 не ел в Макдональдсе, а коку, как впрочем и пепси, прекратил покупать и пить еще раньше. Видимо, наелся и напился на всю жизнь еще в 90е.

Но – все равно больно и обидно, как любая УТЕРЯ ВОЗМОЖНОСТИ. Да, я в Макдональдсы не ходил, но ведь МОГ ходить! А теперь нет. Плод становится запретным.

Казалось бы, для таких как я, людей в возрасте 55+, все эти демарши Запада должны проходить наиболее безболезненно – ведь мы оказываемся не в новой, а фактически “старой”, то есть советской реальности: без Макдональдсов, Кока-Колы, голливудских фильмов и обменов валюты, а также с “закрытым миром” (для совка невероятным событием была одна лишь поездка в Болгарию – такой фарт выпадал одному из тысячи; а уж про возможность когда-то увидеть своими глазами КАПСТРАНЫ 99% совков и не мечтали в принципе).

Сейчас Железный Занавес воздвигся вокруг, как по волшебству – и я не могу отойти от состояния шока. Да, у реальности знакомые черты – но я не хотел туда! “Я не хочу в Урюпинск!!” – как кричал герой анекдота.

Даже не могу представить, что чувствуют те, кто “мир без Макдональдса” никогда не видел, даже в раннем детстве, и жил таким образом в святом убеждении, что таких миров просто НЕ БЫВАЕТ… Нас всех как бы гигантским пинком переместили во времени – назад. Мы теперь – путешественники во времени всей страной. Как такую ломку воспримут молодые? А если еще и интернет отключат…