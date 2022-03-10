 

Ученые изучили особенности расстройства пищевого поведения у мужчин

10.03.2022, 3:00, Новости дня
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Специалисты обнаружили, что представители сильного пола гораздо реже участвуют в исследовательских работах, направленных на изучение особенностей расстройства пищевого поведения. Стало известно, что мужчинам реже ставят данный диагноз.

Была проведена новая исследовательская работа, по результатам которой удалось выяснить, что мужчина также могут страдать от анорексии, булимии и многих других расстройств, связанных с пищевым поведением.

Однако некоторые особенности есть только у сильного пола. Оказывается, они намного чаще сталкиваются с беспорядочным питанием. При этом мужчины стремятся иметь более мускулистое тело, чем худощавое, в отличие от женщин.



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