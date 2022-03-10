 

Ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на риск развития деменции

10.03.2022, 3:00, Новости дня
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Авторы нового исследования пришли к выводу, что регулярные физические тренировки существенно снижают риск развития старческого слабоумия. При этом ученые утверждают, что загрязненный воздух снижает эффективность упражнений.

При выполнении физических упражнений люди начинают тяжело дышать. Стало известно, что в таких условиях мы втягиваем в себя большое количество загрязненных веществ из воздуха.

Результаты недавней исследовательской работы продемонстрировали, что физическая активность положительно влияет на работу головного мозга, но из-за загрязненного воздуха этот эффект практически полностью исчезает.



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