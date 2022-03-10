МВФ утвердил выделение Украине помощи на 1,4 млрд долларов

Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине экстренной финансовой помощи, сообщил фонд.

Речь идет о выделении «1,4 млрд долларов (1005,9 млн специальных прав заимствования)» для «помощи в удовлетворении экстренных финансовых потребностей и нивелировании экономических последствий войны». Подчеркивается, что «совет выразил решительную поддержку украинскому народу», передает РИА «Новости».

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что нынешняя ситуация приведет к глубокой рецессии на Украине в 2022 году, передает ТАСС.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации. Кроме того, Киеву выдвинут ряд политических условий – закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.