МВФ утвердил выделение Украине помощи на 1,4 млрд долларов
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Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине экстренной финансовой помощи, сообщил фонд.
Речь идет о выделении «1,4 млрд долларов (1005,9 млн специальных прав заимствования)» для «помощи в удовлетворении экстренных финансовых потребностей и нивелировании экономических последствий войны». Подчеркивается, что «совет выразил решительную поддержку украинскому народу», передает РИА «Новости».
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что нынешняя ситуация приведет к глубокой рецессии на Украине в 2022 году, передает ТАСС.
Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации. Кроме того, Киеву выдвинут ряд политических условий – закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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