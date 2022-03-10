 

США открестились от создания биологического оружия на Украине

10.03.2022, 2:00, Новости дня
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Представитель Пентагона Джон Кирби, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждают, что США не занимаются созданием биологического оружия в лабораториях на Украине.

Кирби заявил, что «российские обвинения абсурдны» и являются «классической российской пропагандой». Он заявил, что у него «нет никаких подтверждений, никаких разведданных, что использование такого оружия планируется на Украине». «Но это образ действий России, мы это видели не раз», – приводит его слова ТАСС.

Прайс утверждает, что «Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои ужасающие действия на Украине». По его словам, «США не имеют никаких химических или биологических лабораторий на Украине и не управляют ими», «не разрабатывают такие вооружения где бы то ни было и не обладают ими», передает РИА «Новости».

Псаки заявила, что в Вашингтоне «приняли к сведению ложные заявления России», а также «видели, как китайские должностные лица повторяют эти теории заговора». Она заверила, что США «в полной мере выполняют свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают эти виды вооружений и не располагают ими где-либо».

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чувмаков заявил: «Наконец западные СМИ начинают уделять внимание не выгодным для Запада новостям, а, в частности, о секретных биолабораториях на Украине».

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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