«Аэрофлот» сообщил пассажирам отмененных рейсов о возможности вернуть деньги

До конца года пассажиры отмененных международных рейсов смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки, сообщил «Аэрофлот».

Компания «продолжает работу с пассажирами отмененных международных рейсов». Им предлагают «переоформление перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, при наличии такой возможности», передает РИА «Новости».

Так как возникли обстоятельства, ограничивающие действия авиакомпании, пассажирам советуют использовать варианты самостоятельной перевозки по альтернативным маршрутам других перевозчиков. При этом «в дальнейшим пассажиры смогут оформить возврат денежных средств за неиспользованную перевозку «Аэрофлотом» в любое время до конца 2022 года и независимо от тарифа», или же «переоформить билеты на другие даты», говорится в сообщении.

Напомним, «Аэрофлот» с 8 марта приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск, а с 6 марта перестал пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в Россию с вылетом после 8 марта.