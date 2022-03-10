“Нюансов достаточно”: На что обратить внимание при покупке квартиры

После решения о приобретение жилья наступает самый ответственный

момент – заключение сделки. Здесь важно сосредоточить внимание на всех возможных

мелочах и тщательно изучить документы. Право собственности продавца на недвижимость

должно быть задокументировано, в бумагах не может быть опечаток, ошибок, исправлений

и юридических погрешностей.

Если на первый взгляд документы в порядке, стоит обратить

внимание на более неочевидные вещи. Необходимо запросить выписку из домовой

книги или единый жилищный документ. “Принципиальным моментом при покупке

квартиры является перечень лиц, в ней зарегистрированных и, возможно,

сохраняющих право пользования квартирой. Ведь нюансов в каждой квартире

достаточно”, – уточняет юрисконсульт ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.

При заключении сделки нельзя закрывать глаза ни на какие

нюансы. Зачастую, покупатель относится спокойнее к ипотечным квартирам, так как

все документы проверял до этого банк. Однако не стоит слепо полагаться на это, могут

возникнуть проблемы. например, был ли в браке предыдущий владелец, бравший

ипотеку или оплачивал ли часть кредита материнским капиталом.

Также стоит обратить внимание

на возможные долги по коммунальным платежам. Если в квартире установлены

счетчики воды, а хозяин платил усредненное значение, мог накопиться долг. В таком

случае даже стандартная справка об отсутствии задолженностей может не показать

реальной картины.