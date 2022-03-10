 

“Нюансов достаточно”: На что обратить внимание при покупке квартиры

10.03.2022, 1:51, Разное
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После решения о приобретение жилья наступает самый ответственный
момент – заключение сделки. Здесь важно сосредоточить внимание на всех возможных
мелочах и тщательно изучить документы. Право собственности продавца на недвижимость
должно быть задокументировано, в бумагах не может быть опечаток, ошибок, исправлений
и юридических погрешностей.

Если на первый взгляд документы в порядке, стоит обратить
внимание на более неочевидные вещи. Необходимо запросить выписку из домовой
книги или единый жилищный документ. “Принципиальным моментом при покупке
квартиры является перечень лиц, в ней зарегистрированных и, возможно,
сохраняющих право пользования квартирой. Ведь нюансов в каждой квартире
достаточно”, – уточняет юрисконсульт ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.

При заключении сделки нельзя закрывать глаза ни на какие
нюансы. Зачастую, покупатель относится спокойнее к ипотечным квартирам, так как
все документы проверял до этого банк. Однако не стоит слепо полагаться на это, могут
возникнуть проблемы. например, был ли в браке предыдущий владелец, бравший
ипотеку или оплачивал ли часть кредита материнским капиталом.

Также стоит обратить внимание
на возможные долги по коммунальным платежам. Если в квартире установлены
счетчики воды, а хозяин платил усредненное значение, мог накопиться долг. В таком
случае даже стандартная справка об отсутствии задолженностей может не показать
реальной картины.



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