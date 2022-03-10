 

Озвучены примерные сроки завершения спецоперации на Украине: До Дня Победы могут не успеть

10.03.2022, 1:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Украине продолжается спецоперация, инициированная Россией с целью защитить Донбасс. По словам военного политолога Александра Перенджиева, достигнуть этой цели наша страна может уже совсем скоро – не исключено, что даже в ближайшие дни.

Он пояснил, что на данный момент существует надежда на то, что весь Донбасс будет освобожден в течение примерно десяти дней. Перенджиев к тому же поделился своими предположениями по поводу даты окончания спецоперации в Незалежной. По его мнению, ждать завершения в самое ближайшее время не стоит, а все поставленные Россией цели в отношении ситуации на Украине могут быть выполнены в мае. Он уточнил, что хорошо бы было реализовать их ко Дню Победы, однако выразил волнение по поводу того, что сделать это могут не успеть.

“Есть у меня такое предположение (пока предварительное), что, наверно, все это может продлиться и до мая и, может быть, даже до середины мая”, – цитирует слова эксперта телеканал “360”.

Напомним, спецоперация на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин в своем обращении к россиянам назвал ее “вынужденной мерой” по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Пресс-секретарь президента Дмиттрий Песков назвал главной целью спецоперации денацификацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / В Киеве прошёл многотысячный митинг против «Северного потока-2» и Крымского моста

06.08 / Большая разминка силовиков

12.07 / СМИ: Стефания Маликова встречается с хоккеистом-миллионером

25.02 / «Сколько ты уже скинула?» Фразы, которые не стоит говорить человеку, решившему похудеть

08.10 / Пушков назвал Зеленского комедиантом: На саммитах его талант не востребован

12.07 / Ученые впервые в истории зафиксировали новый тип сверхновой звезды

01.04 / Мнение: Генштаб ВСУ объявил о начале наступательной операции на Донбассе.

16.02 / Военную технику России заметили на Крымском мосту

23.12 / Медики уходят в партизаны

25.11 / Мнение: Не продержался

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика