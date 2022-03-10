Мнение: О запрете на валюту

Решение властей запретить гражданам РФ покупать валюту – очередной шок. И, надо сказать, решение очень странное – так как оно не сопровождается параллельным возрождением знаменитой «валютной» статьи УК РСФСР, о запрещении для граждан вообще владеть валютой. Все ж помнят, что в СССР «валютчик» было обозначением ПРЕСТУПНИКА, а за хранение и «спекуляцию» валютой людей бывало что и расстреливали, причем даже не при Сталине, а еще при «либеральном» Хрущеве!

В новом постановлении о собственно криминализации владения валютой ничего (пока?) нет. Но тогда ведь как? Спрос-то на валюту никуда от этого не денется. Если люди валюту хотят, а продавать ее в «обменниках» не будут, тогда – что? Правильно – возродится «черный рынок» валюты! Возникнут «черные обменники», возродится сама профессия «валютчика»… Зачем это ЦБ?

Ответ может быть только один. Запрет сам по себе вообще не направлен против «физиков», они тут просто «подвернулись под руку». На самом деле Центробанк… спасает банки!

Вот так, не больше и не меньше. Суть произошедшего – не в запрете, а в РАЗРЕШЕНИИ. Банк таким вот неявным образом разрешает банкам валюту не продавать. И делает он это только по одной-единственной причине: потому что у банков валюты НЕТ. Эльвира Набиуллина своим широким подолом пытается прикрыть отечественные банки, уже и так измочаленные ударами санкций со всех сторон, от трат последних активов.

А я пойду поищу «черные обменники». Думаю, они начнут открываться уже сегодня.