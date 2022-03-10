 

Разработаны инновационные фильтры для воздуха против коронавируса

10.03.2022, 1:35, Новости дня
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Научные сотрудники Бирмингемского университета совместно с фирмами NitroPep Ltd и Pullman AC создали уникальную противомикробную технологию для воздушных фильтров. Авторы утверждают, что разработка мгновенно уничтожает бактерии, гридки и вирусы, такие как SARS-CoV-2.

Инновационные фильтры покрыты химическим биоцидом хлоргексидина диглюканат. Кроме того, результаты экспериментов уже подтвердили эффективность новой технологии.

Специалисты утверждают, что их уникальную технологию можно будет применять к уже существующим фильтрам и может использоваться в отопительных системах, вентиляции и кондиционирования воздуха.



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