Разработаны инновационные фильтры для воздуха против коронавируса

Научные сотрудники Бирмингемского университета совместно с фирмами NitroPep Ltd и Pullman AC создали уникальную противомикробную технологию для воздушных фильтров. Авторы утверждают, что разработка мгновенно уничтожает бактерии, гридки и вирусы, такие как SARS-CoV-2.

Инновационные фильтры покрыты химическим биоцидом хлоргексидина диглюканат. Кроме того, результаты экспериментов уже подтвердили эффективность новой технологии.

Специалисты утверждают, что их уникальную технологию можно будет применять к уже существующим фильтрам и может использоваться в отопительных системах, вентиляции и кондиционирования воздуха.