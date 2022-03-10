Лекарство из слюны клеща может облегчить хроническую боль и зуд
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В слюне клеща удалось найти уникальный белок под названием Votucalis. Авторы исследовательской работы на эту тему утверждают, что на его основе можно создать лекарственные средства, облегчающие зуд и хроническую боль.
Результаты научной работы, опубликованные в журнале Frontiers in Pharmacology, подтвердили, что белок не вызывает привыкание, а его воздействие практически сопровождается побочными эффектами.
Также эксперты уже провели тестирование нового метода на лабораторных грызунах и убедились в его эффективности. Теперь они планируют создать системы доставки для эффективного введения препарата в места болевых ощущений и зуда.
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