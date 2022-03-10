 

Лекарство из слюны клеща может облегчить хроническую боль и зуд

10.03.2022, 1:35, Новости дня
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В слюне клеща удалось найти уникальный белок под названием Votucalis. Авторы исследовательской работы на эту тему утверждают, что на его основе можно создать лекарственные средства, облегчающие зуд и хроническую боль.

Результаты научной работы, опубликованные в журнале Frontiers in Pharmacology, подтвердили, что белок не вызывает привыкание, а его воздействие практически сопровождается побочными эффектами.

Также эксперты уже провели тестирование нового метода на лабораторных грызунах и убедились в его эффективности. Теперь они планируют создать системы доставки  для эффективного введения препарата в места болевых ощущений и зуда.



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