Лекарство из слюны клеща может облегчить хроническую боль и зуд

В слюне клеща удалось найти уникальный белок под названием Votucalis. Авторы исследовательской работы на эту тему утверждают, что на его основе можно создать лекарственные средства, облегчающие зуд и хроническую боль.

Результаты научной работы, опубликованные в журнале Frontiers in Pharmacology, подтвердили, что белок не вызывает привыкание, а его воздействие практически сопровождается побочными эффектами.

Также эксперты уже провели тестирование нового метода на лабораторных грызунах и убедились в его эффективности. Теперь они планируют создать системы доставки для эффективного введения препарата в места болевых ощущений и зуда.