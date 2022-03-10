 

Мнение: Путин обманул россиян?

10.03.2022, 0:45, Разное
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Статья 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации», предусматривающая до 15 лет лишения свободы, действует меньше недели, а уже возникла ситуация, когда из всех телевизоров страны распространили фейк о спецоперации российской армии на территории Украины, а уголовное дело вряд ли будет возбуждено.
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8 марта президент России сообщил народонаселению страны, что «…в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса».


отсюда

А уже 9 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.

Рассказал Конашенков и про срочников, попавших в плен: «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона… Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены…»

Это что же получается? Министерство обороны обмануло Путина? А Путин обманул россиян? И кого привлекать к  отвественности за фейк?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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